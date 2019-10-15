الثلاثاء 15 أكتوبر 2019

شركة جيب تعلن عن طرحها لنسخة عسكرية خاصة

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة جيب عن طرحها لنسخة عسكرية خاصة من طراز Gladiator، قامت بتصنيعها بمشاركة شركةAM General المصنعة في السابق لطراز سيارة هامر "هامفي" المصفحة.



ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات صورتين للنسخة العسكرية من طراز Gladiator، وذكر أن هذه النسخة ما زالت حتى الآن قيد التطوير وتقبل إضافة مزيد من القدرات القتالية لها.

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وتخطط شركة جيب لطرح النسخة العسكرية من طراز Gladiator، ضمن فعاليات الاجتماع والمعرض السنوي لجمعية الجيش الأمريكي، المعروف باسم AUSA.

ولم تفصح شركة AM General التي ساهمت في صناعة النسخة العسكرية من Gladiator، عن قدرات هذا الطراز لحين عرضه رسميا أمام الجمهور، غير أن الخبراء بموقع "موتور وان" أفادوا بأنها ستتمتع بالمواصفات الأساسية للمركبات المصفحة، مثل الهيكل المضاد للرصاص، مع محرك بخياري الجازولين والديزل.

وقال "موتور وان"، إن شركة جييب ستبدأ في بيع هذه النسخة العسكرية من طراز Gladiator بداية من النصف الثاني من عام 2020، على أن تكشف عن تكلفتها الرسمية قبل طرحها للبيع مباشرة.