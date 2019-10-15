جواهر القاسمي تعتمد تاريخ مسيرة «لنحيا» العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمدت قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، المؤسس والراعي الفخري لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، موعد انطلاق الدورة الثانية من مسيرة «لنحيا» الرياضية العالمية هذا العام يومي 22 و23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والتي تنظمها الجمعية.

مكان الانطلاق من الجامعة الأمريكية بالشارقة، وتستمر لمدة 24 ساعة، وتهدف إلى جمع التبرعات، وتعزيز الوعي بالسرطان، وسبل مكافحته في دولة الإمارات والمنطقة.

وتُعد مسيرة «لنحيا» الرياضية العالمية، التي تُنظّم بالتعاون مع «الجمعية الأمريكية للسرطان»، أكبر وأبرز مبادرة خيرية وتوعوية معنية بالسرطان في العالم، وأشرفت جمعية أصدقاء مرضى السرطان على تنظيمها للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإمارة الشارقة في العام 2017.