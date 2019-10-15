الشامسي: اعتماد 5 منتخبات من غرب آسيا لنهائيات 2020 لكرة الصالات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصلت بعثة منتخبنا الوطني لكرة الصالات إلى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2020، واستقرت البعثة في فندق اليت جراند الخاص بمنتخبات المجموعة الأولى وهي الكويت وفلسطين والعراق فيما يقيم المنتخب البحريني في فندق وحده وأجرى منتخبنا الوطني أمس حصتين تدريبيتين تحت إشراف مدربه عبدالرؤوف عمر المرزوقي الذي أعرب عن تفاؤله بتحقيق نتائج جيدة من خلال انضباط اللاعبين في التدريبات وتطبيق خطط اللعب وأشار إلى الإصرار والعزيمة من قبل اللاعبين على ترك بصمة في التصفيات مؤكداً ثقته الكبيرة في لاعبي أبيض الصالات الذين يبذلون أقصى الجهود لتقديم أفضل ما عندهم في الأربع مباريات التي سيخوضها الفريق بداية بمواجهة البحرين غداً الأربعاء.

يذكر أن بعثة منتخب الإمارات لكرة الصالات غادرت أمس الأول برئاسة سعيد العاجل مشرف المنتخبات الوطنية وكان في وداع البعثة عمران عبدالله النعيمي الذي اجتمع مع اللاعبين وحثهم على التمثيل المشرف والعمل على تحقيق أفضل النتائج وأن يكونوا خير سفراء للدولة في المحفل الآسيوي وتمنى لهم التوفيق وحصد إحدى البطاقات المؤهلة للنهائيات الآسيوية التي سوف تستضيفها تركمانستان في 2020.

وأكد خميس الشامسي نائب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات وعضو لجنة كرة القدم الصالات والشاطئية بالاتحاد الآسيوي أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفع حصة منتخبات غرب آسيا من 4 منتخبات في النهائيات إلى 5 منتخبات وتم ذلك خلال الاجتماع الأخير للجنة بفضل جهود ممثلي المنطقة في اللجنة وسيلتقي أفضل الثوالث في المجموعتين في مباراة فاصلة تحدد الفريق المتأهل خامساً للنهائيات.