تم توقيع وثيقة التعاون بين الشركتين خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى دولة الإمارات العربية المتحدة. كما وقعت وزارة الطاقة الروسية مذكرة تفاهم بشأن التعاون في قطاع الطاقة مع وزارة الطاقة والصناعة في الإمارات. وبدأت، اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر/تشرين الأول، المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ويتصدر الموضوعات الرئيسية للمحادثات زيادة التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والقضايا الدولية والإقليمية مع التركيز على الوضع في سوريا وليبيا واليمن ومنطقة الخليج. وتواصل روسيا والإمارات أيضا التنسيق بشأن الوضع في السوق العالمية للنفط، سواء في إطار "أوبك+" أوعلى مستوى منتدى البلدان المصدرة للغاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقيع مذكرة تعاون في مجال الطاقة الذرية السلمية بين "روس آتوم" ومؤسسة الإمارات للطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.