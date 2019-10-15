ظریف يفجر مفاجأة بشأن المتورط في الهجوم علی ناقلة النفط الإيرانية

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© REUTERS / Jon Nazca
وأضاف: "بطبيعة الحال تستمر التحقيقات في هذا الشأن، لكننا لن نتهم أي حكومة ما لم نحصل على نتائج مؤکدة. ونعتقد أن الهجوم كان إجراء معقدا مدعوما من حكومة".
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت أن الناقلة "سابيتي" هوجمت، يوم الجمعة الماضي، في واقعة ستعزز إذا تبين صحتها الشقاق في منطقة شهدت هجمات على ناقلات ومنشآت نفطية منذ مايو/ أيار، وفقا لـ"رويترز".
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن السفينة أصيبت مرتين دون ذكر ما الذي أصابها، ونشر التلفزيون الرسمي صورا لسطح الناقلة، وقال إنها التقطت بعد الهجوم لكنها لا تظهر أي ضرر واضح. ولم يظهر هيكل الناقلة في الصور.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث الذي جاء في أعقاب هجمات على ناقلات في الخليج في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران إضافة إلى هجوم على منشأتي نفط سعوديتين في سبتمبر/ أيلول.
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