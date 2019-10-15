رواد الفضاء الإماراتيون يقدمون هدية لبوتين

تحدث بوتين مع رواد الفضاء قبل المفاوضات مع ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، الذين جاءوا إلى القصر.

وقال بوتين في لقاء مع رواد الفضاء: "هذه (رحلات رواد الفضاء في الإمارات) هي بفضل ولي العهد، لأنها كانت مبادرته وحقق هذا. إنه صديق عظيم لبلدنا، صديق كبير لروسيا، اتفقنا معه على أن هذا سيتم، والآن تم".

بعد المحادثات، من المخطط أيضًا درس المشاريع الاستثمارية التي أجراها بوتين وآل نهيان واجتماع مع ممثلي دوائر الأعمال في البلدين. وستعقد معظم الأحداث خلف أبواب مغلقة عن الصحافة.

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ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر/تشرين الأول، في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيبحث الرئيس الروسي العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة لملفات إقليمية ودولية.

هبطت طائرة الرئيس الروسي في مطار أبو ظبي الدولي قادمة من الرياض، وكان في استقباله ولي عهد الإمارة، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وتوجه بوتين وآل نهيان من المطار إلى قصر الوطن الرئاسي، الذي يستضيف جلسة محادثات روسية إماراتية بمشاركة وفدين كبيرين من البلدين، ليتم عقد مباحثات ثنائية بين الرئيس الروسي وولي عهد أبو ظبي.