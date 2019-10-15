"قسد" تعلن مقتل 23 من عناصرها في معارك مع الجيش التركي

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ولفتت "رويترز"، إلى قول قوات سوريا الديمقراطية، في بيان إن 23 من مسلحيها قتلوا في معارك مع القوات التركية شمالي سوريا، أمس الاثنين.
© REUTERS / ERIK DE CASTRO
وفي بيان سابق، أمس الأحد نشره، قال موقع المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، إن "الاشتباكات المستمرة على طول الحدود منذ، الأحد، أدت إلى ارتقاء 20 مقاتلا من قواتنا شهداء و15 مدنيا، وإصابة 58 من مقاتلينا وإصابة 64 مدنيا بجراح".
وأضاف الموقع: "أكدت قواتنا مقتل 78 مرتزقا و جنديا تركيا وإصابة 28 بجراح".
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده اتخذت قرارا بإطلاق العملية العسكرية شرقي الفرات يوم 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لتصفية تنظيم حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب.
وبدأت تركيا، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".
يتبع...
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