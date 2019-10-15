الشيخ محمد بن زايد: العلاقات مع روسيا في تطور مستمر









اسماء السيد - أبوظبي: أكد ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد أن العلاقات بين الإمارات وروسيا في تطور مستمر.

وصل الرئيس الروسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ظهر الثلاثاء، إلى دولة الإمارات قادما من الرياض، في زيارة رسمية.

وكان في استقبال بوتين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث من المقرر أن يبحث الزعيمان مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

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وكتب الشيخ محمد بن زايد على تويتر باللغة العربية والروسية والإنجليزية "أرحب بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين ضيفاً عزيزاً على الإمارات وشعبها.. زيارة تاريخية تجسد قوة العلاقات الإماراتية - الروسية.. ماضون معاً نحو تعزيزها على المستويات كافة لمصلحة بلدينا الصديقين".

وكان بوتين قد زار السعودية، الاثنين، حيث التقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

ووصف الملك سلمان بن عبدالعزيز، زيارة الرئيس بوتين بأنها فرصة كبيرة لتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين في حين شدد الرئيس الروسي على دور السعودية المحوري، قائلاً إنها تلعب دوراً مؤثراً إقليميا، ومحورياً في مجموعة العشرين، مؤكداً أن التنسيق الروسي والسعودي مهم لتأمين الاستقرار في الشرق الأوسط.