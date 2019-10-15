محمد بن سلمان وبوتين يتجولان بحي الطريف التاريخي







اسماء السيد - الرياض: اصطحب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية المسجل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو. وتجول الرئيس الروسي بصحبة ولي العهد في حي الطريف مشاهداً معالمه التاريخية وتراثه العمراني الذي يستعرض نشأة الدولة السعودية الأولى.

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