بالفيديو.. حرائق هائلة في لبنان.. وألسنة اللهب تهدد البيوت والمدارس

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

نشب حريق كبير في محيط قرية المشرف في لبنان، وانتشرت بسرعة هائلة بفعل الرياح، أمس، ما تسبب في تهديد للبيوت السكنية ومدرسة الكرمل سان جوزيف.

وطالت النيران أيضا قرية الدبية التابعة لمحافظة جبال لبنان، في الساعات الأولى من صباح اليوم، واقتربت من المنازل هناك.

ويرجع سبب النيران إلى اندلاع حرائق الغابات التّشرينية، وآخرها الحرج ذات الغالبية الصنوبرية في منطقة المشرف، في محيط مدرسة كرمل القديس يوسف، فجر أمس.

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فيما ناشد الأهالي قوات الدفاع المدني للتدخل، بعد أن تأزم الموقف هناك وأصبحت النيران تلتهم ما حولها، وفقا للنهار اللبنانية.

وقال مدير العمليات في الدفاع المدني اللبناني إيلي خيرالله، إن الحريق بدأ في منطقة صغيرة لكنه توسع لاحقا ليمتد إلى القرى المجاورة وإلى جامعة رفيق الحريري، هذا الأمر استدعى توجّه وحدات من 15 مركزا من الدفاع المدني إلى موقع الحريق وهم يعملون على إخماد الحريق رغم الظروف الصعبة.

كما انتشرت النيران في بريح والفوارة وكفرحيم، أيضًا، ومن المتوقع حدوث خسائر في الفترة المقبلة جراء تلك الحرائق.