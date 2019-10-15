دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة خيارات اكس بوكس

تختبر شركة مايكروسوفت خاصية جديدة على منصة اكس بوكس تتمثل بإضافة 4 فلاتر لقسم الرسائل لتوفير تحكم أكبر للمستخدم بنوعية المحتوى الذي يرغب بمشاهدته أو تفاديه.

وتأتي الفلاتر الأربعة وهي (friendly وmedium وmature وunfiltered) بمستويات مختلفة من حيث تحديد نوعية المحتوى وفقاً لرغبة المسنخدم والفئة التي يستهدفها الفلتر.

خيار Friendly الفئة المستهدفة فيه هي الأطفال او يعتبر مناسباً لهذه الفئة بعينها حيت بمجرد تفعيله يقم بمنع الكلمات والعبارات المسيئة، كما يمكن للمستخدم تخصيص نوعية العبارات التي لا يود لطفله مشاهدتها أو رؤيتها أثناء استمتاعه باللعب الجماعي والذي يتخلله تبادلاً للمحادثات.

خيار Meduim يقم بحظر العبارات المسيئة وتلك المتعلقة بالتمييز العنصري لكنه في نفس الوقت يسمح بتداول عبارات خارجة عن المألوف نوعاً ما لكنها مستخدمة بين الأصدقاء بشكل طبيعي.

خيار Mature وهو ومخصص للبالغين لذا نوعية حظر محتوى الرسائل فيه محدودة نوعاً ما على الكلمات والعبارات العدائية والمسيئة.

خيار Unfiltered كما هو واضح من اسمه فهو الخيار الذي يتيح للمستخدم رؤية المحتوى بلا فلترة دون أي من المحددات السابقة.

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والجدير بالذكر أن المنصة تتيح هذه الخيارات بنسختها التجريبة لجمهور Xbox Insider بداية من اليوم، فيما تخطط مايكروسوفت لتوفيرها لجميع مالكي ومحبي اكس بوكس خلال الخريف؛ وبذلك ستكون متوفرة لتطبيقات اكس بوكس على أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية بجانب وحدات اكس بوكس طبعاً بـ21 لغة مختلفة في بداية إطلاقها الشامل.

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المصدر

Engadget

التدوينة مايكروسوفت تختبر 4 فلاتر للتحكم بمحتوى الرسائل المتبادلة على منصة اكس بوكس ظهرت أولاً على عالم التقنية.