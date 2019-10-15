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سامسونج تبدأ بإرسال تحديث أندرويد 10 التجريبي إلى جالكسي إس 10

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دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

بدأت سامسونج بإرسال التحديث التجريبي لإصدار أندرويد 10 الرئيسي الجديد إلى بعض مستخدمي هواتف جالكسي إس 10 حول العالم وذلك لاختبار المزايا والواجهة الجديدة.

وكانت سامسونج قد كشفت عن واجهة One UI الجديدة بداية هذه السنة. وفي الإصدار الجديد سيكون هناك تنبيهات أصفر وبتصميم جديد وتحسين الوضع الليلي وإضافة وضع التركيز.

التحديث التجريبي الجديد سيتاح مبدئياً في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وألمانيا، وسيتاح لاحقاً في المزيد من الدول. ويدعم هواتف جالكسي إس 10 و إس 10 بلس و S10e بما فيها إصدار الجيل الخامس.

البداية في الإشعارات المنبثقة مثل التي تظهر لدى تلقي اتصال وأنت داخل لعبة فقد أصبحت أصغر ولا تعرض رقم المتصل. كذلك شريط تحريك مستوى الصوت أصبح أصغر.

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وعند استخدام الوضع الليلي في الليل فإنه يقوم بتعديل إضاءة الصور والنصوص والألوان لتناسب الرؤية الليلية وتخفيف استهلاك البطارية.

ومن المزايا الجديدة في أندرويد 10 ما يعرف باسم وضع التركيز والذي يتيح إيقاف التطبيقات مؤقتاً لأوقات محددة من أجل تخفيف التشتيت، وكذلك تسمح بتتبع معدل استخدامك لها.

من أجل الحصول على التحديث الجديد يجب الانضمام إلى البرنامج التجريبي وذلك عبر حساب سامسونج.

التدوينة سامسونج تبدأ بإرسال تحديث أندرويد 10 التجريبي إلى جالكسي إس 10 ظهرت أولاً على عالم التقنية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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