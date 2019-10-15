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علاج 88 حالة بالمستشفى الميدانى جراء حرائق لبنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل الصليب الأحمر اللبنانى 18 حالة صحية إلى المستشفيات بلبنان، اليوم الثلاثاء، وقدّم الإسعافات الأولية لـ 88 حالة صحية أخرى.

 

و وفقا لموقع "النهار" اللبنانى، على إثر الحرائق التى اندلعت فى عدد من المناطق، وأتت على مساحات واسعة من الأشجار الحرجية المتنوعة، ولامست المنازل فى عدد منها، وضع الصليب الأحمر اللبنانى فرقه فى حال من الاستنفار كما أقام مستشفى ميدانى أمام مركزه فى الدامور، وتمكّنت فرق الصليب الأحمر اللبنانى منذ ما بعد منتصف ليل أمس الإثنين، وحتى صباح اليوم الثلاثاء من تقديم الإسعافات الأولية فى المستشفى الميدانى وفى عدد من المناطق، ونقل حالات أخرى إلى المستشفيات.

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حيث تم قدمت المستشفى الميدانى فى الدامور، الإسعافات الأولية لـ 72  حالة صحية، كما قدمت 4 حالات فى منطقة المشرف، 6 حالات فى منطقة الناعمة، 4 حالات فى منطقة الدبية، و2 حالتين فى منطقة زكريت فى قضاء المتن.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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