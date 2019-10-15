شكرا لقرائتكم خبر عن أمن الدولة اللبنانى يضبط إرهابيا سوريا من داعش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز أمن الدولة اللبنانى عن إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية التابعة لتنظيم داعش، فى الجنوب اللبنانى بعد تسلله إلى داخل البلاد عبر الحدود المشتركة اللبنانية - السورية.
وذكر جهاز أمن الدولة اللبنانى – فى بيان اليوم الثلاثاء، أن الإرهابى يحمل الجنسية السورية، وقد جرى ضبطه فى مدينة صور (جنوبى لبنان) وأنه اعترف خلال التحقيق معه بالانضمام إلى تنظيم داعش منذ عام 2013، وتلقيه دورات عسكرية ودينية وعقائدية، قبل أن يتمكن من الدخول خلسة إلى لبنان.
وأشار أمن الدولة إلى أنه قام بتسليم الإرهابى المضبوط إلى جهاز مخابرات الجيش اللبناني، نفاذًا للقرار الصادر بهذا الشأن من سلطات التحقيق القضائية لدى المحكمة العسكرية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمن الدولة اللبنانى يضبط إرهابيا سوريا من داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.