شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة داخلية لبنان: سنطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي حال تطور الحرائق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة الداخلية اللبنانية ريّا الحسن، أنه "في حال تطور الأمر سيتم طلب المساعدة من الاتحاد الاوروبي"، وذلك خلال زيارتها لموقع الحرائق التى دبت فى لبنان بمنطقة المشرف، معلنةً "بدء الطائرات القبرصية بإخماد الحرائق".
كما لفتت إلى أنّ "طائرات الإطفاء الموجودة في مطار بيروت غير صالحة للاستخدام"، مشدّدةً على أنّها "لا تتحمّل مسؤولية الأعطال التقنية لأنها قابعة في المدرج منذ سنوات".
وأكدت وزيرة الداخلية اللبنانية : اتصلنا بعدة بلدان من الممكن أن تساعدنا لإخماد الحرائق، والطائرتان القبرصيتان تعملان منذ أمس على إخماد الحرائق، وفعّلنا آلية للاستجابة السريعة، واليونان استجابت لطلبنا، وستوفد طائرتين لمساعدتنا كما ان الاردن أبدت استعدادها أيضا لإرسال المساعدة.
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