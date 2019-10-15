شكرا لقرائتكم خبر عن منظمات الإغاثة الدولية توقف عملها وتسحب موظفيها من شمال شرق سوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة الذاتية الكردية ، اليوم، أن منظمات الإغاثة الدولية أوقفت عملها، وسحبت موظفيها من شمال شرق سوريا، محذرة من التداعيات الإنسانية لذلك، بعد أسبوع من بدء العدوان التركي على شمال شرق سوريا .
وقالت الإدارة الذاتية في بيان،"ازدادت الأوضاع الإنسانية التي يتعرض لها أهلنا النازحون من المناطق التي طالها العدوان التركي سوءاً، وسط انقطاع تام للمساعدات الانسانية وقيام جميع المنظمات الدولية بإيقاف عملها وسحب موظفيها من مناطق الإدارة الذاتية".
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