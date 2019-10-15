شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن مهنئا قيس سعيد: نتمنى تعزيز العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث عاهل الأردن الملك عبد الله الثانى برقية تهنئة إلى الرئيس التونسى المنتخب قيس سعيّد، بمناسبة انتخابه رئيسًا لتونس.
وأكد الملك عبد الله، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، الحرص على الاستمرار فى تعزيز وتمتين العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتوسيع التعاون فى مختلف المجالات، وإدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب عاهل الأردن، عن تمنياته للرئيس التونسى المنتخب بالتوفيق، وللشعب التونسى الشقيق تحقيق ما يصبو إليه من رفعة وتقدم وازدهار.
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