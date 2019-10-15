شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير تركى بن محمد بن فهد يستقبل رئيس جمهورية الشيشان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودى ، بقصر اليمامة، اليوم الثلاثاء، الرئيس رمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان.

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ونقل الأمير تركى للرئيس الشيشانى تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

كما حمّل الرئيس الأمير ترك تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد.