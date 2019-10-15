شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال التركى تقتل مدنيَين وتحرق منازل عدد من المواطنين شمالى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى مدنيان سوريان مصرعهما من جراء استهداف قوات العدوان التركى سيارة كانت تقلهما فى قرية أبو صرة شمالى ناحية عين عيسى بريف الرقة الشمالى فى شمال سوريا. وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) - التى أذاعت النبأ - أن قوات الاحتلال التركى أحرقت منازل عدد من المواطنين بعد سرقتها فى قرى ناحية تل تمر ومدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالى فى شمال شرق سوريا.

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