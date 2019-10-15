رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-
افتتحت بلدية رام الله، وسط الضفة الغربية، بالشراكة مع اللجنة البارالمبية لرياضة ذوي الإعاقة، الثلاثاء، أول مركز لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة في فلسطين.
وحضر حفل الافتتاح، رئيس بلدية رام الله، موسى حديد، ومحافظة رام الله والبيرة، ليلى غنام، وعدد من الشخصيات، وحشد من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال رئيس اللجنة البارالمبية الفلسطينية، مازن شحادة، إن المركز هو الأول من نوعه، ويوفر لذوي الإعاقة كل متطلبات الرياضة، من صالة متخصصة ومعدة لاحتياجاتهم.
وأشار في حوار خاص مع وكالة الخليج 365، إلى أن المركز سيعمل على تدريب الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، للمشاركة في المنافسات العربية والدولية.
بدوره، قال مهند الشافعي، مسؤول وحدة الموائمة في بلدية رام الله، إن المركز يوفر كل احتياجات الرياضيين من أدوات ومستلزمات اللعب.
وأضاف الشافعي لوكالة الخليج 365:" المركز يجمع كافة الأندية والرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، في الوطن، يعمل بالشراكة مع اللجنة البارالمبية الفلسطينية على تدريب الرياضيين".
وأقيم على هامش الافتتاح مباريات لكرة السلة، وتنس الطاولة، لعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويقع المركز ضمن مجمع بلدية رام الله الترويحي، الذي يضم صالات رياضية متعددة.
وأشار الشافعي إلى أن "المركز من شأنه العمل على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، في المجتمع".
ويخدم المركز ذوي الاحتياجات الخاصة، البصرية والحركية، السمعية، والعقلية.
وتبلغ نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة، في المجتمع الفلسطيني 2.1% بحسب بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر رام الله..افتتاح أول مركز رياضي لذوي الاحتياجات الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.