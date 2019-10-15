العراق.. المؤبد بحق "داعشي" مصنّع العبوات والأحزمة الناسفة

العراق/ عامر الحساني/ الخليج 365

أعلن مجلس القضاء الأعلى بالعراق، الثلاثاء، أن المحكمة الجنائية المركزية في بغداد، أصدرت حكما بالسجن المؤبد، بحق متهم أدين بالعمل في ورشة فنية لتصنيع عبوات وأحزمة ناسفة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، قال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، إن "المدان انتمى لعصابات داعش الإرهابية، واعترف بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية، ثم نسب للعمل في ورشة لتصنيع العبوات والأحزمة الناسفة بمحافظة الأنبار (غرب)".

وأضاف البيان أن "المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدان، وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

Advertisements

والحكم الصادر أولي قابل للاستئناف لدى محكمة التمييز الاتحادية، خلال 30 يوما من تاريخ صدوره.

وسيطر "داعش" على ثلث مساحة العراق عام 2014، قبل أن يخسر تلك الأراضي تدريجيا حتى أواخر عام 2017.

واعتقلت القوات العراقية مئات من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي خلال الحرب الضارية بين الجانبين على مدى ثلاث سنوات (2014-2017).

وتجري محاكمة مسلحي وعناصر التنظيم بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، والتي تنص على "الحكم بإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلا أصليا أو شريكا في الأعمال الإرهابية، ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكن الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.