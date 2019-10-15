تونس.. القبض على "معتد" قتل سائحا فرنسيا وطعن عسكريا

تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365



أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الثلاثاء، القبض على شخص قتل سائحا فرنسي الجنسية وطعن عسكريا محليا في محافظة بنزرت شمالي البلاد.



وقالت الوزارة في بيان إنه تم القبض على المعتدي في كمين نصب له خلال محاولته التسلل إلى مقر سكنه.



وأضافت أنه تمّ إحالة المعتدي إلى وحدة البحث في جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للأمن الوطني، لاستكمال التحقيق.



Advertisements

وكانت الوزارة أعلنت الإثنين، تعرّض سائح فرنسي متزوج بتونسية مقيم في البلاد، وعسكري إلى اعتداء أثناء خروجهما من حمّام في بنزرت.



ولم توضح الوزارة ما إن كان الحادث جنائيا أم بدوافع أخرى، واكتفت بالقول إنّ المعتدي "شخص معروف لدى الوحدات الأمنيّة في مجال الحقّ العامّ (الانحراف)"، دون تفاصيل أخرى.



ولم يشر بيان الداخلية إلى أي تفاصيل بخصوص العسكري، ومدى خطورة إصابته.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.