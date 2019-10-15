تونس/ يسرى ونّاس/ الخليج 365
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الثلاثاء، القبض على شخص قتل سائحا فرنسي الجنسية وطعن عسكريا محليا في محافظة بنزرت شمالي البلاد.
وقالت الوزارة في بيان إنه تم القبض على المعتدي في كمين نصب له خلال محاولته التسلل إلى مقر سكنه.
وأضافت أنه تمّ إحالة المعتدي إلى وحدة البحث في جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للأمن الوطني، لاستكمال التحقيق.
وكانت الوزارة أعلنت الإثنين، تعرّض سائح فرنسي متزوج بتونسية مقيم في البلاد، وعسكري إلى اعتداء أثناء خروجهما من حمّام في بنزرت.
ولم توضح الوزارة ما إن كان الحادث جنائيا أم بدوافع أخرى، واكتفت بالقول إنّ المعتدي "شخص معروف لدى الوحدات الأمنيّة في مجال الحقّ العامّ (الانحراف)"، دون تفاصيل أخرى.
ولم يشر بيان الداخلية إلى أي تفاصيل بخصوص العسكري، ومدى خطورة إصابته.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس.. القبض على "معتد" قتل سائحا فرنسيا وطعن عسكريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.