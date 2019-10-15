“التجارة” تعلن عن استدعاء 350 مركبة نيسان

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار اليوم، عن استدعاء 350 مركبة من نوع نيسان “Murano”؛ لخلل في نظام الفرامل قد يؤدي إلى ليونة عند الضغط على دواسة الفرامل، وعدم استجابتها جزئيًّا؛ مما قد يسبب وقوع حوادث.

وأضافت الوزارة أن سنة الموديل المستهدفة هي عاما 2009- 2015؛ مطالبة المتضررين بالتواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.