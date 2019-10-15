تعديلات بأنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية و”العمل” و”التأمينات”

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صحيفة الخليج الالكترونية
وافق مجلس #الشورى، اليوم، على تعديل عدد من مواد نظام وثائق السفر، وعدد من مواد نظام الأحوال المدنية.
وفي مستهل جلسة المجلس العادية الحادية والستين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني؛ وافق المجلس أيضاً على تعديل عددٍ من مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1426/8/23 هـ، وعلى تعديل عدد من مواد نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/33 وتاريخ 1421/9/3هـ.
ووافق المجلس أيضاً على مشروع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
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