تحت شعار إبسط شيء ممكن يعدل مزاجك (الابتسامه)

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – الاخصائي طلال بن هيال العنزي : نفذ مركز طب الأسنان التخصصي التابع للتجمع الصحي الثاني فعالية اليوم العالمي للإبتسامة وشهدت الفعاليه التي حضرها طاقم العمل كاملاً. أفتتاح الركن الخاص بالفعاليه وتوزيع الهدايا في جو يسوده الفرح. Advertisements كما تضمنت الفعاليه تفعيل عياده التثقيف الصحي بالمركز وعمل كشف سريري للحضور من عملاء للمركز، وصاحب الفعاليه إيضاً توزيع مشروبات صحية وتقديم ورود وكروت تحمل عبارات عن يوم الإبتسامه

( إبسط شي ممكن يعدل مزاجك ) الإبتسامه وتواصل ادارة المركز فعالياتها التوعوية في بعض المولات والمراكز التجارية والمدارس ” بنين ، بنات ” بالاضافة الى تعاون مع لجان التنمية بأحياء الرياض . ويأتي هذا الحراك التثقيفي لتعزيز صحة وحياة الأسرة والمجتمع. انشر الخبر :

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