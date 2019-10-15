أمين عسير يوقع عقود مشاريع بلدية بأكثر من 48 مليون ريال

أميرة الشهري

وقع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في مكتبه بمقر الأمانة عدداً من المشروعات البلدية والخدمية بالمنطقة بقيمة تجاوزت 48 مليون ريال .

وأوضح الدكتور وليد الحميدي بأن العقود شملت مشاريع تطوير و تحسين الطرق و الشوارع و الميادين ببلديات بللسمر و تنومه و إعادة تأهيل الطرق و الشوارع في مدينة أبها بقيمة بلغت 34.061.085 مليون ريال ، بجانب انشاء حدائق عامة و في بلديتي وادي بن هشبل و تنومه بقيمة وصلت الى 3.442.740 مليون ريال .

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فيما كلف مشاريع انشاء مباني و مرافق عامة لبدلية تنومه قيمة قدرت بـ 3.782.404 مليون ريال ، و جاء مشروعي انشاء عبارات و جدران استنادية لبلدية الصبيخة بتكلفة بلغت 3.264.760 مليون ريال .

و قدرت تكاليف صيانة الارشفة الالكترونية للأمانة عسير إضافة الى صيانة و تطوير شبكات الحاسب الالي بالامانة بنحو 3.525.712 مليون ريال .

وأضاف الحميدي بأن تلك العقود تأتي استمراراً وحرصاً من أمانة منطقة عسير على استكمال جميع العقود المخصصة للمشاريع وإنجازها في أسرع وقت ممكن حتى يستفيد منها المواطن والمقيم بعد الانتهاء منها.

مؤكدا بأهمية أن تكون كافة المشاريع مطابقة للجودة وانجازها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لكل مشروع دون أي تأخير والتأكد من مستوى تنفيذ الخدمات والتشديد على المقاولين المنفذين والمتعهدين على الالتزام بالخطة الزمنية لكل مشروع والالتزام بتوفير وسائل السلامة المرورية على كافة المحاور والطرق من أجل سلامة مستخدميها مع أهمية الوقوف ميدانيا لتفقد مستوى الانجاز على أرض الواقع.