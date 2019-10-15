حفتر: روسيا دولة صديقة ومواقفها مشرفة تجاه الشعب الليبي

قال المشير حفتر خلال لقاء خاص مع مراسل "سبوتنيك" مجيبا عن سؤال حول استعدادهم لتخصيص الشركات النفطية الروسية بتسهيلات للعمل في ليبيا "أنه لا نرى أي مانع يحول دون ذلك، روسيا دولة صديقة ويربطنا بها تعاون مشترك على مدى عقود ومواقفها مشرفة تجاه الشعب الليبي". وسيجري نشر نص الحوار كاملا في وقت لاحق.

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