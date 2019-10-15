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منع العسكريين الجزائريين من ممارسة السياسة لـ5 سنوات بعد التقاعد

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© REUTERS / RAMZI BOUDINA

ذكرت ذلك صحيفة "النهار" الجزائرية، التي أشارت إلى أنه بيان لرئاسة الجمهورية، أوضح تفاصيل القانون، الذي قدمه نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، مشيرة إلى أنه تم الموافقة عليه، في اجتماع مجلس الوزراء، الأحد الماضي.

وقالت إن الهدف من القانون هو إيجاد تناسق، بين أحكام القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، وقانون الانتخابات، مشيرة إلى أن القانون الجديد يلزم العسكري العامل المقبول، للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش، وعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي.

ويمنع القانون العسكريين السابقين من الترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية لفترة مدتها خمس سنوات ابتداء من تاريخ التوقف، ويهدف التعديل "لمنع" أي مساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة وكذا بالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية، بحسب ما ذكرته الصحيفة الجزائرية.

وقالت الصحيفة إن المعروف في الجزائر أن العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة، يحال إلى الاحتياط في وضعية الاستيداع، مما يضعه تحت تصرف الجيش لمدة 5 سنوات، مشيرة إلى أنه يمكن يمكن خلال فترة الخمس سنوات تلك، استدعاء العسكري السابق في أي وقت ليعود للخدمة في الجيش.

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