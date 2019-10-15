- 1/2
- 2/2
© REUTERS / RAMZI BOUDINA
وقالت إن الهدف من القانون هو إيجاد تناسق، بين أحكام القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، وقانون الانتخابات، مشيرة إلى أن القانون الجديد يلزم العسكري العامل المقبول، للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش، وعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي.
ويمنع القانون العسكريين السابقين من الترشح لأية وظيفة سياسية انتخابية لفترة مدتها خمس سنوات ابتداء من تاريخ التوقف، ويهدف التعديل "لمنع" أي مساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة وكذا بالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية، بحسب ما ذكرته الصحيفة الجزائرية.
وقالت الصحيفة إن المعروف في الجزائر أن العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة، يحال إلى الاحتياط في وضعية الاستيداع، مما يضعه تحت تصرف الجيش لمدة 5 سنوات، مشيرة إلى أنه يمكن يمكن خلال فترة الخمس سنوات تلك، استدعاء العسكري السابق في أي وقت ليعود للخدمة في الجيش.
كانت هذه تفاصيل خبر منع العسكريين الجزائريين من ممارسة السياسة لـ5 سنوات بعد التقاعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.