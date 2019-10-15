تفاصيل رسالة محمد بن سلمان إلى الرئيس التونسي الجديد

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© REUTERS / Waleed Ali
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه رسالة إلى قيس سعيد، هنأه فيها على ثقة الشعب التونسي به، وانتخابه رئيسا للبلاد.
وعبر الملك سلمان، خلال اتصال هاتفي مع قيس سعيد، عن "تمنياته الصادقة للرئيس التونسي الجديد بالتوفيق، ولشعب تونس الشقيق التقدم والازدهار"، مشيرا إلى أن يتطلع إلى تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين.
وأكدت هيئة الانتخابات التونسية، أمس الاثنين، أن قيس سعيد فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي، بنسبة 72.71 % من إجمالي عدد المصوتين.
وأعلنت الهيئة رسميا فوز قيس سعيد برئاسة البلاد بنسبة 72.71 في المئة، من أصوات الناخبين مقابل 27.29 في المئة، لمنافسه نبيل القروي، الذي أقر بهزيمته في الانتخابات. وقالت هيئة الانتخابات إن نسبة إقبال الناخبين بلغت 55 في المئة، وحصل سعيد على عدد أصوات يفوق بكثير ما حصل عليه كل البرلمان المنتخب الأسبوع الماضي.
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