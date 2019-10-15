شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب اليمنى والاتحاد البرلمانى الدولى يبحثان العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس مجلس النواب اليمنى سلطان البركانى، مع رئيسة الاتحاد البرلمانى الدولى جابرييلا بارون، اليوم الثلاثاء، الأوضاع فى اليمن، والعلاقات الثنائية بين مجلس النواب اليمنى والاتحاد البرلمانى الدولى وسبل تعزيزها.
وتطرق البركانى، خلال لقائه بارون فى بلجراد عاصمة صربيا، إلى ما تمر به بلاده من ظروف عصيبة، مطالبًا بتقديم الدعم الفنى لمجلس النواب اليمنى بما يمكّنه من القيام بمهامه، مستعرضًا الأدوار المهمة لمجلس النواب، وما يعول عليه من دور فاعل لدعم جهود الحل السياسى وإنهاء الانقلاب، وإعادة الأمن والاستقرار، وسيادة القانون فى اليمن.
من جهتها، أكدت بارون حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، حرص الاتحاد البرلمانى الدولى على تحقيق السلام فى اليمن، وإنهاء معاناة اليمنيين.
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