شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارة الذاتية الكردية: نزوح أكثر من 275 ألفا بسبب الهجوم التركى بسوريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم، الثلاثاء، إن أكثر من 275 ألف شخص نزحوا بسبب هجوم تركي بدأ الأسبوع الماضي في شمال شرق سوريا.
وأضافت الإدارة التي يقودها الأكراد في بيان أن هذا العدد يشمل أكثر من 70 ألف طفل.
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