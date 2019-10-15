شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تحترق.. زعر بين اللبنانيين بسبب حرائق الغابات وطوارئ للسيطرة عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت النيران التى اندلعت فجر اليوم فى عدة أماكن بلبنان، والتهمت مساحات واسعة من أشجار الزيتون والأعشاب اليابسة، واقتربت من المناطق السكنية، الذعر بين المواطنين.



1- لبنان تحترق

ووفقًا للوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، اليوم الثلاثاء، بأن حريقا في جبل بلدة النفيسة في عكار، تم إخماده بعد حوالي ست ساعات من اندلاعه.

وأوضحت أن الرياح الحارة التي تشهدها البلاد، ساهمت في امتداد النيران إلى أراضي بلدتي مشحا والشيخ محمد حيث اقتربت من المنازل، قبل أن يتمكن عناصر الدفاع المدني ومتطوعون، بدعم من الجيش وقوى الأمن الداخلي، من السيطرة على ألسنة اللهب وإخمادها.



2- النيران تلتهم الشجر

وقالت الوكالة أيضا إن أربعة حرائق اندلعت في بلدة كروم عرب، أخمدت أيضا، مشيرة إلى أنها أتت على مساحات من الأشجار واجتاحت مقبرة البلدة ولامست المنازل.



3- لبنان تحترق

وذكرت أن مزيدا من الحرائق اندلعت في بلدات عكارية أخرى بينها حريق في محلة الملول بين بلدتي بزال وقبعيت، وآخر في جبل السنديانة، وحريق ثالث بين بلدتي ديردلوم والحصنية. وقالت الوكالة إن الدفاع المدني يكافح من أجل إخمادها.

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5- الرماد بعد الحريق

ويقول الدفاع المدني إن 4 من رجاله أصيبوا خلال محاولتهم إخماد الحرائق، أُثناء محاولات السيطرة على النيران.



6-رجال الاطفاء

وأعلنت جامعة بيروت العربية أنها أوقفت الدراسة، الثلاثاء، وقالت في بيان إنه "بعد الحرائق الليلية في منطقة الدبية لم يتأثر حرم الجامعة، وحفاظا على الطلاب والأساتذة والموظفين، يقفل حرم الدبية الثلاثاء. نتمنى للجميع الصحة والسلامة".