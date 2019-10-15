اخبار الخليج

الشيخ محمد بن زايد وبوتين يبحثان تطورات الوضع فى المنطقة وتعزيز العلاقات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد بن زايد وبوتين يبحثان تطورات الوضع فى المنطقة وتعزيز العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، جلسات مباحثات مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، حيث يناقشا مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والملفات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون الدولى بين البلدين. 

ووصل الرئيس الروسى، قبل قليل إلى الإمارات، وكان فى استقباله الشيخ محمد بن زايد، قادما من المملكة العربية ، حث عقد جلسات مباحثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وشهد توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين. 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ محمد بن زايد وبوتين يبحثان تطورات الوضع فى المنطقة وتعزيز العلاقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا