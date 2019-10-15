روسيا والسعودية توقعان اتفاقًا للتعاون الثقافى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقعت روسيا والسعودية اتفاقًا للتعاون الثقافي في مختلف القطاعات الثقافية بينهما.
وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مذكرة التفاهم التي تم إبرامها بين الطرفين صالحة لمدة خمس سنوات، ويمكن تمديدها في حال الحصول على موافقة متبادلة من الطرفين.
وقع على الاتفاق وزير الثقافة الروسي فلاديمير ميدنسكي ونظيره السعودي بدر بن عبدالله بن فرحان، على هامش زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمملكة العربية السعودية.
وقال ميدنسكي إن الاتفاق من شأنه تيسير التعاون بين المؤسسات الثقافية والمتاحف والمسارح بين البلدين.
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