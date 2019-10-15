شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الهدايا المتبادلة بين الملك سلمان و الرئيس الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لوحة بعنوان "عطاء نجد" هدية تذكارية للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، الذى وصل إلى الرياض أمس الاثنين، كما سلم الرئيس الروسى هدية للملك سلمان "طائر الصقر الأحمر"، وهو أحد أندر صقور العالم، موضحة أنه يحمل اسم "ألفا" وهو من فصيلة الصقور الحمراء النادرة، الموجودة فى "كاماتشاتكا" وهى أحد أقاليم روسيا الاتحادية.

و وفقا لموقع "عكاظ" السعودى، يعد تقديم الهدايا الدبلوماسية فنا يعود إلى زمن بعيد ويؤخذ على محمل الجد من قبل عدد من القادة والدول، تأخذ الجهات المختصة فى كل دولة على عاتقها الدراسات حول اهتمامات الجهة التى ستتلقى الهدية.

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وتأتى الهدايا الرمزية بين زعماء الدول كعرف دبلوماسى فى لقاءاتهم، كما أنه من التقاليد أن تجامل الشخصيات السياسية عموما رؤساء دولها بأشياء مميزة، وذات طابع يمثل الدولة وتاريخها.

ورافق استقبال الرئيس الروسى، إطلاق المدفعية لـ 21 طلقة، فيما صحبته جوقة من الخيالة إلى قصر اليمامة.