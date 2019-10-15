شكرا لقرائتكم خبر عن التليفزيون السورى: وحدات من الجيش تنتشر فى مدينة منبج بشمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قناة الإخبارية السورية الرسمية اليوم الثلاثاء، إن وحدات من الجيش السورى انتشرت فى مدينة منبج بالشمال. وأذاع التليفزيون لقطات لمجموعات قال إنهم من سكان منبج يحتفلون بقدوم القوات النظامية.

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