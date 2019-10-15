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الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
نوكيا 2720 Flip
متابعات_الخليج 365
أعلنت شركة إتش إم دي غلوبال الفنلنديةHMD Global عن عودة الهاتف نوكيا 2720 Flip للحياة من جديد.
وأوضحت الشركة أن الهاتف يأتي بجسم قابل للطي، وبوزن 118 غراماً، مع لوحة مفاتيح بأزرار كبيرة وسهلة الاستخدام.
ويشتمل الهاتف على شاشتين: خارجية قياس 1.3 بوصة تتيح للمستخدم معاينة الرسائل والمكالمات الهاتفية، والثانية شاشة رئيسة QVGA قياس 2.8 بوصة، مع بطارية سعة 1500 مللي/أمبير ساعة، تعمل لمدة 28 يوماً في وضع الاستعداد.
ويأتي الهاتف الجديد مزوداً بمعالج Qualcomm 205، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 512 غيغابايت. ويدعم تقنيات (LTE Cat. 4)، و(WLAN 802.11 b/g/n)، و(Bluetooth 4.1 وGPS).
ويتيح الهاتف استعمال تطبيق «فيس بوك» و«واتس أب»، كما أنه يدعم المساعد الصوتي من «غوغل» Assistant.
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