محمد بن زايد: فخورون بحماة الوطن المخلصين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قلد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عدداً من منتسبي القوات المسلحة أوسمة «المجد» و«الإمارات»، تكريماً لمواقفهم البطولية التي أبدوها خلال أداء مهامهم الوطنية.

وأعرب سموّه، خلال استقباله المكرمين، يرافقهم الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، بقصر البحر في أبوظبي، عن فخره واعتزازه بأبناء الوطن وحماته المخلصين، الذين يجسدون أسمى قيم الوفاء والانتماء والشجاعة المتجذرة لدى أبناء الإمارات، الذين يسطرون المواقف البطولية في مختلف ميادين الحق والكرامة والمسؤولية، داخل الدولة وخارجها. وتمنى لهم التوفيق في خدمة وطنهم، ليبقى عزيزاً قوياً آمناً ورايته خفاقة.

وقلد سموّه «وسام المجد من الطبقة الأولى»، للعميد الركن علي الطنيجي، والمقدم الركن الصغير النيادي.

و«وسام الإمارات» من الطبقة الثالثة، للرائد الطيار مزيود الشحي، و«وسام الإمارات» من الطبقة الرابعة، للنقيب خلفان المرزوقي، والنقيب أحمد العامري، والنقيب علي المراشدة، والنقيب سيف الكعبي، والنقيب عمار العبدولي، والنقيب سعيد الراشدي، والنقيب عبدالله العامري، والنقيب هيثم النقبي، والنقيب عبدالرحمن المحرزي.

حضر مراسم تقليد الأوسمة، سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وسموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح. (وام)