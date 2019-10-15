ابن سلمان يفاجئ بوتين قبل مغادرة السعودية (صور)

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، "تجول الرئيس الروسي بصحبة ولي العهد في حي الطريف مشاهدا معالمه التاريخية وتراثه العمراني الذي يستعرض نشأة الدولة السعودية الأولى وعاصمة هذه الدولة منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود حتى عصرنا الحالي في الدولة السعودية الثالثة المباركة".

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن "حي الطريف التاريخي يعد نواة تأسيس هذه الدولة المباركة".

​وقام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بزيارة رسمية إلى السعودية، استغرقت يوما واحدا، والتقى خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. وأعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف للصحفيين، أن المحادثات التي شملت الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتعاون في قطاعات الطاقة والزراعة والعسكرية التقنية.

وتعتبر هذه الزيارة الثانية للرئيس بوتين منذ في فبراير/ شباط 2007. وستتوج بالتوقيع على 30 اتفاقا ومذكرة في مجالات عدة.