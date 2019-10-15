بوغدانوف: روسيا تعول على انطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية الشهر الجاري

موسكو - سبوتنيك. وقال بوغدانوف، ردا على أسئلة الصحفيين بهذا الصدد:" بالطبع يجب أن يكون [ في هذا التوقيت]".

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وكان عضو المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق السورية الوطنية المعارضة عبد القهار سعود قد أعلن، في وقت سابق، تلقيه دعوة لحضور الاجتماع الأول للجنة الدستورية المقرر عقده في جنيف في 29 و30 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وتابع: "سيتم خلال الاجتماع الأول للجنة الدستورية الموسعة تشكيل لجنة دستورية مصغرة بناء على توافقات بين الأطراف الثلاثة المجتمعة".

ووفقا للوائح عمل اللجنة الدستورية، ستتألف اللجنة المصغرة من 45 عضوا من الرجال والنساء. خمسة عشر شخصا سيمثلون الحكومة السورية، و 15 سيمثلون المعارضة، و 15 سيمثلون المجتمع المدني.

وينبغي للهيئة المصغرة أن تعد المشاريع الدستورية، بينما تقوم اللجنة الموسعة بتزكيتها وقبولها، ويمكن للهيئة الموسعة أن تجتمع بالتوازي أو بصورة دورية بحسب تقدم عمل الهيئة المصغرة، لمناقشة واعتماد المقترحات.

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وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعلن في وقت سابق، عن التشكيل النهائي للجنة الدستورية السورية.

وأوضح غوتيريش: "أعتقد أن إنشاء اللجنة يمكن وينبغي أن يكون بداية لطريق سياسي للخروج من الصراع نحو حل يستجيب للرغبات المشروعة لجميع السوريين".

وبحسب خطاب غوتيريش الرسمي لمجلس الأمن، فإنه من المقرر أن تجتمع اللجنة الدستورية للمرة الأولى بحلول 30 تشرين الأول/أكتوبر الجاري في جنيف السويسرية.

وتم اتخاذ قرار إنشاء هذه الهيئة في كانون الثاني/يناير 2018 في "سوتشي" خلال مؤتمر الحوار الوطني السوري.