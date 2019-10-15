دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي في رسالة بخط يده.. إسحاق نيوتن يكشف موعد نهاية العالم

يعد إسحاق نيوتن أحد أعظم العلماء في التاريخ البشري ولا تزال أفكاره ونظرياته محل جدل بين العلماء مع كل اكتشاف علمي جديد، وعثر مجموعة من الباحثين على رسالة قديمة حدد خلالها نيوتن موعد نهاية العالم. © alqiyady في رسالة بخط يده.. إسحاق نيوتن يكشف موعد نهاية العالم

تكشف الأوراق التي اُكتشفت لأول مرة في صندوق في منزل إيرل بورتسموث عام 1969، عن اعتقاده بأن نهاية العالم ستأتي بعد 1260 عامًا بالضبط من تأسيس الإمبراطورية الرومانية المقدسة.

اعتمد على الكتاب المقدس لحساب تاريخ نهاية العالم والذي سيأتي عام 2060 كما كشفت هذه الرسالة الجانب الروحي العميق لواحد من أكثر العلماء عقلانية. © alqiyady في رسالة بخط يده.. إسحاق نيوتن يكشف موعد نهاية العالم

الرسالة كتبها نيوتن في آخر أيام حياته وفقًا لأبحاث في اللاهوت أجراها قام من خلالها بتحليل الكتاب المقدس على أسس منهجية علمية بجانب تحليل لغوي عميق. © alqiyady في رسالة بخط يده.. إسحاق نيوتن يكشف موعد نهاية العالم

وتعرف سفر رؤيا يوحنا بأنها كتاب نهاية العالم أو الوحي وتتناول ولادة المسيخ الدجال وقيامة سيدنا المسيح بجانب بعض التفاصيل عن يوم القيامة.

في حين اعتبر بعض العلماء أن هذه الوثائق غير دقيقة وأن إسحاق نيوتن لم يكن ليتناول نهاية العالم في كتاباته أبدًا.

الجدير بالذكر أن السير إسحاق نيوتن هو عالم رياضيات إنجليزيًا، وعالمًا فيزيائيًا كما أنه أحد أبرز علماء الفلك، وقد تم الاعتراف به على نطاق واسع كواحد من أكثر العلماء نفوذاً على الإطلاق.

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Sky News Arabia

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