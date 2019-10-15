شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى: لابد من فتح تحقيق فى ملابسات الحرائق وأسبابها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى، أنه إذا "كان الحريق مفتعلا فهناك من سيدفع الثمن ولا أضرار جسدية حتى الساعة والاضرار المادية سنعوضها".
وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، قال إن "كل الأجهزة تعمل من دون استثناء ولابد من فتح تحقيق فى ملابسات الحرائق وأسبابها".
وأوضح اتصلنا بالأوروبيين ومن المفترض أن تصلنا وسائل للمساعدة خلال 4 ساعات ونشكر كل الأجهزة على جهودها".
كانت هذه تفاصيل خبر سعد الحريرى: لابد من فتح تحقيق فى ملابسات الحرائق وأسبابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.