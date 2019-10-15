شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى: لابد من فتح تحقيق فى ملابسات الحرائق وأسبابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى، أنه إذا "كان الحريق مفتعلا فهناك من سيدفع الثمن ولا أضرار جسدية حتى الساعة والاضرار المادية سنعوضها".

وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، قال إن "كل الأجهزة تعمل من دون استثناء ولابد من فتح تحقيق فى ملابسات الحرائق وأسبابها".

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وأوضح اتصلنا بالأوروبيين ومن المفترض أن تصلنا وسائل للمساعدة خلال 4 ساعات ونشكر كل الأجهزة على جهودها".