شكرا لقرائتكم خبر عن سفير سوريا فى بيروت: دمشق انتصرت على الإرهاب وجاهزون لمساعدة لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد سفير سوريا لدى لبنان علي عبد الكريم علي، أن بلاده انتصرت على الإرهاب بالتعاون مع حلفائها .. مشيرا إلى أن دمشق تقدر موقف الرئيس اللبناني ميشال عون كونه راهن على انتصار سوريا منذ اليوم الأول للأزمة الراهنة، وأن بلاده وعلى الرغم من أزمتها بإمكانها مساعدة لبنان في مجالات عدة في مقدمتها الكهرباء والدواء.

ورحب السفير السوري – في حديث لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية بعددها الصادر اليوم الثلاثاء– بإعلان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل قبل أيام اعتزامه زيارة دمشق .. مشيرا إلى أن مصلحة لبنان تكمن في التنسيق والتكامل مع سوريا، وأنه لولا هذا التنسيق والتكامل ما كانت سلسلة المناطق الجبلية الحدودية في لبنان قد تحررت من الإرهاب.

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واعتبر أن من يزور سوريا من المسئولين اللبنانيين "يقوى بها أكثر مما يضيف إلى قوتها" وأن المردود من زيارة "باسيل" أو أي مسئول لبناني آخر، إنما يخدم لبنان وسوريا معا. مضيفا:"وربما لبنان قبل سوريا".