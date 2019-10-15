شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مراسلة لبنانية تبكى عند سماع صرخات سكان محاصرين بالنيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لمراسلة قناة لبنانية، وهى تبكى، أثناء سماعها أصوات المواطنين المحاصرين داخل منازلهم، جراء الحرائق التى اندلعت فى منطقة الدامور بلبنان، فجر الثلاثاء.

و وفقا لموقع "سى ان ان عربى"، نشر رواد موقع تويتر، مقطع فيديو يُظهر بكاء مراسلة قناة الجديد، حليمة طبيعة، خلال تغطيتها للحرائق التى اندلعت فى منطقة الدامور.

وقالت طبيعة خلال تغطيتها للمشهد، الذى أثار تعاطفا واسعا من قبل عدد من الإعلاميين والفنانين من مختلف الدول العربية، "المشهد مبكى هنا، المشهد مبكى فى الدامور، لا أستطيع أن أتمالك نفسى، الناس تصرخ فى بيوتها فهم عالقون فى الداخل".

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وأضافت المراسلة باكية، "دخلت النار إلى المنازل وحاصرت سكانها ونسمع صراخ الناس دون وجود مساعدة من أحد"، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحرك.

وكانت قد اندلعت حرائق ضخمة فى عدة مناطق لبنانية، الثلاثاء، دون تصريح رسمى من قبل الحكومة اللبنانية بعد حول الأسباب التى أدت لاندلاع الحرائق أو معلومات عن وقوع ضحايا من عدمه.