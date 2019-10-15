شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تجرى اتصالات لتفادى اشتباكات بين الجيشين التركى والسورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر نائب وزير الخارجية الروسى ميخائيل بوجدانوف عن أمل موسكو فى عدم وقوع اشتباكات بين الجيشين التركى والسورى بسبب العدوان التركى شمالى سواريا، مضيفا أن روسيا تجرى اتصالات لتفادى ذلك.

وقال بوجدانوف - فى تصريح صحفى نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء "نأمل فى ألا تحدث هناك أى اشتباكات.. على العكس، تجرى اتصالات من أجل وضع طرق (لمعالجة القضية) وفقا لأحكام ومبادئ القانون الدولى وأخذا فى الاعتبار المصالح المشروعة لكافة الأطراف المعنية".

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ورفض نائب الوزير التعليق على تقارير عن وساطة روسية بين الأكراد ودمشق، مكتفيا بالقول: "طبعا، نأمل أن يتوصلوا إلى توافقات. يجب أن يتوافق الجميع فيما بينهم – السوريون مع الأكراد والسوريون مع الأتراك".

كانت موسكو قد أكدت أمس وجود اتصالات بين السلطات الروسية والتركية، بما فى ذلك بين عسكريى البلدين، لمنع حدوث نزاع عسكرى بين روسيا وتركيا فى سوريا - حسب القناة -.