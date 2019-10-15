شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 135 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية و122 من القوات التركية بشمال سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بمقتل 135 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية، و122 أخرين من القوات الموالية لتركيا، منذ بدء العدوان التركى على شمال شرقى سوريا.. ذكرت ذلك قناة (العربية الحدث)، اليوم الثلاثاء فى نبأ عاجل دون المزيد من التفاصيل.

وكانت قوات الجيش السورى قد انتشرت أمس فى عين عيسى بريف الرقة، كما دخلت مدينتى منبج وعين العرب بريف حلب، وبلدة /تل تمر/ بريف الحسكة.

وتحتدم المعارك شمالى سوريا بين القوات الكردية من جهة والقوات التركية والمقاتلين السوريين الموالين لها من جهة أخرى، فى المناطق الحدودية التى تسعى أنقرة للسيطرة عليها.