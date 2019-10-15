أردوغان: الجامعة العربية فقدت شرعيتها

إسطنبول/الخليج 365
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنّ الجامعة العربية بقراراتها التي لا تعكس النبض والمشاعر الحقيقية للشارع العربي، فقدت شرعيتها.
جاء ذلك في مقال للرئيس التركي لصحيفة وول ستريت جورنال الإمريكية، نشرت الثلاثاء.
وتساءل أردوغان عن سبب انزعاج بعض الدول العربية من المساعي التي تبذلها تركيا في سبيل إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم. قائلاً : كم استقبلت هذه الدول من ضحايا الحرب؟.
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