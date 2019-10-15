العراق.. مقتل 4 عناصر من "الحشد الشعبي" في صلاح الدين

العراق/ حسين الأمير/ الخليج 365



أفاد مصدر أمني عراقي الثلاثاء، أن 4 عناصر من "الحشد الشعبي" بينهم قيادي، قتلوا خلال عملية عسكرية ضد معاقل تنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.



وفي تصريح للأناضول، قال الملازم شرطة نعمان الجبوري، إن 4 عناصر من "الحشد" بينهم مسؤول الهندسة العسكرية باللواء السادس، قتلوا مساء الإثنين، جراء انفجار منزل مفخخ في قرية "السلام" غربي مدينة تكريت (عاصمة صلاح الدين).



وأوضح الجبوري، أن القوة كانت تقوم بمهمة عسكرية ضمن المرحلة السادسة لـ"إرادة النصر" العسكرية التي انطلقت الأسبوع الماضي.

Advertisements

وفي 20 سبتمبر/أيلول الماضي انتهت المرحلة الخامسة من "إرادة النصر"، والتي شملت تفتيش مناطق صحراء الأنبار وجنوب الطريق الدولي المحاذي لمحافظتي كربلاء والنجف وصولا إلى الحدود السعودية.

ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة "حرب العصابات" التي كان يتبعها قبل عام 2014.



وأعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول 2017 استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.