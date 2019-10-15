بالفيديو.. مجهول يُشعل النيران بـ«ساهر»

صحيفة الخليج الالكترونية نشر أحد المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو صباح اليوم الثلاثاء، يوثق الاعتداء على جهاز الرصد الآلى “ساهر” بشارع الميه الرابط بين حي الحمدانية والفروسية بمحافظة جدة، حيث أضرم مجهول النيران بالجهاز وفر هارباً. انشر الخبر :

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