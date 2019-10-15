وظائف شاغرة في هيئة التخصصات الصحية

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي مجال ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.
وأوضحت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: مسؤول قاعدة البيانات – أخصائي شبكات.
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