اخبار الخليج

وظائف شاغرة في هيئة التخصصات الصحية

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الهيئة للتخصصات الصحية، عن وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي مجال ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: مسؤول قاعدة البيانات – أخصائي شبكات.

لمعرفة التفاصيل أضغط هنا .

انشر الخبر :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة في هيئة التخصصات الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا